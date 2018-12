Rapina un negozio, poi un'auto: va a sbattere e viene arrestato

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Portici ha arrestato in carcere un 36enne. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli perché l'uomo è gravemente indiziato per una rapina commessa in un negozio di Ercolano lo scorso ottobre.

Nell'episodio, il rapinatore si era impossessato dell'incasso di un negozio per poi raggiungere un distributore di carburanti e rubare la vettura di un automobilista, impegnato nel rifornimento. La fuga è finita male: raggiunto il Ponte dei Francesi a San Giovanni, il 36enne si è ribaltato con l'auto rubata, restando ferito e venendo arrestato e condotto a Poggioreale dalla polizia.

Nel frattempo sono proseguite le indagini sulla rapina. L'uomo è stato identificato anche grazie anche all’utilizzo di una serie di immagini dei sistemi di videosorveglianza.