Schianto sull'Asse Mediano, morti un vigilante e un carabiniere. Grave un altro militare

Sono due le persone morte in seguito al violento impatto avvenuto la scorsa notte sull'Asse Mediano, all'altezza dello svincolo di Pomigliano. In strada si parlottava dopo un banale incidente, e alcune persone erano scese dalla vettura. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di Castello di Cisterna. L'arrivo fulmineo di un'altra vettura, guidata da un 26enne risultato poi negativo all'alcool test, ha travolto tutti. Due carabinieri si sono salvati gettandosi tra le sterpaglie. Non ce l'ha fatta Benigno De Gennaro, 50enne vigilantes avellinese, molto conosciuto: lascia moglie e due figli.



Morto l'Appuntato 40enne Vincenzo Ottaviano, in servizio al NORM di Castello di Cisterna. Ottaviano lascia moglie e un figlio. In pericolo di vita, ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, anche il vice Brigadiere Attilio Picoco, effettivo al NORM di Nola, 46 anni.