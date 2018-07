Tragedia sull'Asse Mediano, auto travolge tre persone a piedi: due morti

Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte sull'Asse Mediano Nola-Villa Literno, all'altezza dello svincolo per Pomigliano d'Arco. Tre persone stavano parlottando dopo un incidente stradale non grave, ed erano scese dalle rispettive automobili. All'improvviso un'automobile ha travolto i tre. Due persone sono morte poco dopo l'impatto, mentre venivano trasportate in ospedale. Si tratta di un vigilantes avellinese e di un carabiniere in servizio nella compagnia di Castello di Cisterna.

Il terzo uomo, anch'egli carabiniere in servizio nella compagnia di Castello di Cisterna, risulta gravemente ferito.