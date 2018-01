Incidenti nella notte: paura per due centauri

Due pericolosi incidenti stradali hanno funestato la scorsa notte. Sono avvenuti quasi contemporaneamente, uno su via Giovanni Antonio Campano a Chiaiano e l'altro tra via Caracciolo e piazza Vittoria. A riportarlo è il Mattino.

Entrambi hanno visto avere la peggio dei centauri. Preoccupano, in particolare, le condizioni della prima vittima, un 50enne napoletano: si trova in prognosi riservata al Cardarelli, dove gli sono stati diagnosticati diversi politraumi. Coinvolto con lui nello scontro un automobilista che viaggiava con sua moglie, risultato positivo all'alcoltest. Non ancora chiara la dinamica di quanto successo.

L'incidente a Chiaia invece ha coinvolto uno scooter guidato da un 50enne di origini tunisine ed un automobilista napoletano. Tre feriti lievi, il bilancio: per il tunisino, ricoverato al Loreto Mare, la prognosi è di 30 giorni; il suo passeggero invece ha riportato alcune contusioni e si trova al Fatebenefratelli. Stesso ospedale anche per il conducente dell'auto, medicato per escoriazioni e lievi contusioni.