Incidente in via Acton, motociclista cade dallo scooter

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Acton, a pochi metri dall'incrocio con Piazza Municipio, tra il Maschio Angioino e il Molo Beverello. Uno scooter è finito a terra e il giovane motociclista è stato costretto a chiedere i soccorsi. Fortunatamente nulla di grave. L'episodio viene segnalato da alcuni cittadini che parlano di una chiazza d'olio come probabile causa dell'incidente. L'incidente si è verificato in mattinata ed è stato riportato anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto', gruppo che raccoglie segnalazioni dalla cittadinanza.