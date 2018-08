Piazza Poderico, due motorini investiti da un'automobile: coppia d'anziani in ospedale

Ancora un grave incidente in Piazza Poderico. Lo rende noto l'ex consigliere della IV municipalità Enrico Cella. Le persone investite sono due anziani che sono state catapultati a terra dallo scontro tra due motorini e un'auto. Secondo una prima versione il conducente dell'automobile non si sarebbe fermato per soccorrere gli investiti.

Enrico Cella, ora presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere", ricorda agli Uffici competenti del Comune e della Municipalità che la causa di tanti incidenti che si verificano all'incrocio molto probabilmente è la mancanza di semafori, segnaletica stradale orizzontale e verticale. Le strisce pedonali esistenti sono sbiadite e non visibili.