Piazza Poderico, auto contro moto, impatto ad alta velocità: "Tragedia sfiorata"

Un incidente stradale avvenuto in piazza Poderico nella serata di martedì ha visto coinvolti un motociclo e una autovettura. "Una tragedia sfiorata", secondo il presidente dell'associazione 'Vivere il quartiere' Enrico Cella, presente sul posto. "Per fortuna sono arrivati dopo pochi minuti gli uomini del 118 e le forze dell'ordine che professionalmente hanno coordinato il trasporto in ospedale del motociclista", spiega Cella. Il forte impatto è avvenuto al centro di un incrocio che, per la mancanza di semafori, risulta particolarmente pericoloso. "Non è il primo incidente che si è verificato da quando in pompa magna da circa un anno, è stata riaperta la strada che congiunge Piazza Nazionale a Piazza Carlo lll", spiega Cella.

"Non ci sono semafori e l'illuminazione è scarsa, in alcuni tratti quasi inesistente in quanto le lampade dell'illuminazione pubblica sono coperte dai rami degli alberi. Ancora una volta a nome dei residenti, chiediamo agli Uffici competenti comunali, al Sindaco e alla municipalità di farsi carico della grave situazione di pericolo che esiste nella piazza", conclude il presidente ed ex consigliere municipale.