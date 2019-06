Auto si schianta contro un furgone: guidatore incastrato tra le lamiere

Ci sono voluti venti minuti d'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberare l'autista di un furgone scontratosi con un'auto lungo via Panoramica a Boscoreale. L'incidente è avvenuto all'altezza del confine con Terzigno questa mattina. Un furgone da lavoro si è scontrato con una Fiat Bravo in una collisione spaventosa. Ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo che è rimasto incastrato tra le lamiere.

L'intervento dei pompieri

È stato necessario l'intervento dei pompieri per riuscire a liberarlo. Immediatamente è stato portato all'ospedale di Boscotrecase dove le sue condizioni sono state ritenute subito gravi e si sta valutando la necessità di trasferirlo in una struttura più attrezzata. Anche il guidatore dell'auto è rimasto ferito anche se non è in pericolo di vita. Non è chiara la dinamica che ha portato all'incidente. La notizia è stata data da il fatto vesuviano.