Investito e ucciso da uno scooter, 47enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso

I Carabinieri di Sant’Arpino (CE), hanno deferito in stato di libertà per omicidio stradale, fuga del conducente ed omissione di soccorso, E.L., nato nel 1971, residente a San Giorgio a Cremano.

I militari dell’Arma hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, responsabile di aver investito il 69enne Gaetano Moschetti, lo scorso 8 marzo in via Giovanni Paolo II del Comune di Sant’Arpino. Nel corso degli accertamenti i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro penale del casco protettivo e del motoveicolo di proprietà del deferito, in sella al quale lo stesso avrebbe investito la vittima, deceduta per le gravissime lesioni subite lo scorso 10 marzo presso l’ospedale Cardarelli.