Centauro morto sull'A1: 56enne accusato di omicidio stradale

La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio, per il reato di omicidio stradale, per un ucraino di 56 anni, residente a Volla, in relazione all'incidente avvenuto il 3 agosto 2018 sul ramo "C" dell'Autostrada del Sole, all'altezza del comune di Casoria, in cui perse la vita Enrico Petrucci.

Il 62enne viaggiava in moto, quando avvenne la tragedia. Il gup del Tribunale di Napoli Nord, Vincenzo Saladino, ha fissato per il 12 febbraio l'udienza preliminare del processo. Contestata dal pm all'automobilista una "colpa generica, consistita in negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale".