Incidente tra Napoli e Caserta, dieci chilometri di code verso Roma

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il Bivio per la A3 Napoli-Salerno e Il bivio per Villa Literno-Pomigliano, verso Roma si sono formati 10 km di coda in aumento, a seguito di un incidente avvenuto al km 748,8. Lo riferisce Autostrade per l'Italia. In alternativa si consiglia, per chi è diretto verso Roma, di immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, seguire per la A30 Caserta-Salerno e riprendere poi la A1 Milano-Napoli.

Secondo le prime informazioni la persona, investita, sarebbe deceduta. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia