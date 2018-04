Tragico incidente sull'A1: morti due giovani campani

Tragedia della strada sull'A1, dove due giovani campani, di 27 e 18 anni, residenti a Giugliano in Campania e Parete, hanno perso la vita questa notte a causa di un incidente.

Dalle prime ricostruzioni, la Porsche su cui viaggiavano i due giovani avrebbe prima perso aderenza con l'asfalto, per poi finire in una scarpata e successivamente contro uno spartitraffico in cemento nel tratto compreso tra San Vittore e Caianiello.

Uno dei due giovani - come spiega FrosinoneToday - è deceduto sul colpo mentre il secondo, estratto vivo dalle lamiere, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino. I familiari dei giovani sono già arrivati a Cassino per il riconoscimento.

