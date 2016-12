Amerigo Fusco ha perso la vita a 59 anni, mentre era alla guida di un furgoncino per le consegne, per un probabile malore.

Il 59enne stava per immettersi sulla provinciale a Piedimonte Matese, quando ha centrato la base di un ponte. Sul posto è accorso il 118 che l'ha trovato ormai in fin di vita. Lascia moglie e due figli. Attesa per l'autopsia.