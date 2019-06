Mezzo della nettezza urbana si ribalta: paura in strada

Si è ribaltato in strada per motivi ancora tutti da accertare. È successo a un mezzo della nettezza urbana a Torre Annunziata. Un muletto della PrimaVera, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città oplontina, si è ribaltato nel centro storico, a piazza Giovanni XXIII.

Nessun ferito

Il guidatore del mezzo non ha subito ferite anche se tutti i passanti si sono molto spaventati e hanno dato una mano all'addetto a uscire dal veicolo. Tutti insieme hanno poi provato a riportare il mezzo nella sua posizione naturale. Per fortuna non c'è stato nessun ferito anche tra gli automobilisti che passavano di lì in quel momento.