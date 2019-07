Auto contro moto: grave un motociclista

Un motociclista di 29 anni di Torre Annunziata è rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente avvenuto a via Terragneta. Il giovane a bordo della moto ha impattato contro un'auto nella zona industriale oplontina. L'impatto gli ha provocato una grave ferita alla gamba che ha richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118. I medici l'hanno trasferito immediatamente all'ospedale Cardarelli di Napoli.

La diagnosi

Lì gli è stata diagnosticata una grave frattura esposta della gamba e a preoccupare i medici c'era anche la copiosa perdita di sangue subita. Il conducente dell'auto, invece, non ha riportato ferite gravi. Non è ancora chiara la dinamica dell'impatto che sarebbe avvenuto durante una svolta in una strada secondaria. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia municipale.