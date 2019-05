Scontro auto-moto: centauro a terra, salvo grazie al casco (LE IMMAGINI)

Un brutto incidente è avvenuto pochi minuti fa lungo via Oliviero Zuccarini a Scampia. Una moto si è schiantata contro un'auto facendo volare via il motociclista. L'uomo è rimasto sull'asfalto ferito fino all'arrivo dei medici del 118. A prima vista, però, non sarebbe in pericolo di vita grazie all'utilizzo del casco che ha attutito l'urto della caduta sulla testa.

I soccorsi

A prestare i primi soccorsi al centauro sono stati i passanti che hanno assistito all'incidente. I sanitari lo hanno portato in ambulanza all'ospedale Cardarelli per tutti gli accertamenti di rito. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e toccherà alle forze dell'ordine ricostruirla.