Moto si spacca in due: tragico incidente, grave una donna

Un gravissimo incidente ha coinvolto una moto e una Fiat Panda. La forza dell'impatto della moto con l'asfalto l'ha letteralmente spaccato in due. L'incidente è avvenuto lungo via Zabatta all'altezza del confine con Terzigno. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro dei due mezzi.

I feriti

Contrariamente rispetto alla dinamica dell'incidente, ad avere la peggio è stata la guidatrice dell'auto. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono state definite gravi. Anche il centauro è rimasto ferito a causa dell'impatto ed è stato portato in pronto soccorso anche se non sembra essere in pericolo di vita.