Incidente in galleria: traffico in tilt

Un incidente stradale ha mandato in tilt la galleria di Varano tra Castellammare e Vico Equense. L'impatto è avvenuto nella notte e ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che l'hanno trasferito d'urgenza all'ospedale San Leonardo.

L'impatto

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'impatto è avvenuto sulla corsia che va in direzione Napoli. Per effettuare le operazioni di soccorso la galleria è stata chiusa per diverso tempo mandando in tilt il traffico veicolare nella zona tra Castellammare e Gragnano, situazione aggravata dalla grande affluenza della domenica sera.