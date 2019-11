Scontro tra scooter e auto nel vesuviano, 19enne in gravissime condizioni

Lotta tra la vita e la morte un 19enne di Ottaviano rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano. Il giovane era a bordo del suo scooter quando è finito contro un'automobile per cause ancora da accertare. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.

Sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza: i sanitari del 118 hanno trasportato il giovane prima al pronto soccorso vesuviano, poi al più attrezzato Secondo Policlinico napoletano. Lievemente ferito anche l'automobilista, le cui condizioni, a differenza di quelle del diciannovenne, non sono preoccupanti.