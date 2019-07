Dramma in autostrada, motociclista muore decapitato

Si chiamava Pasquale Nappi ed aveva 43 anni l'uomo, originario di Palma Campania, che nel tardo pomeriggio di ieri è morto in un incidente stradale lungo l’A30 Salerno-Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Nocera-Pagani e Sarno in direzione nord.

Nappi era in sella ad una moto, con un'altra persona. L'impatto, violentissimo e forse provocato dal tamponamento di un’automobile, ha fatto sì che l'uomo venisse sbalzato contro il guardrail. È rimasto decapitato, incastrato tra le lamiere della moto e la barriera metallica.

Agghiacciante quanto si sono trovati davanti agli occhi i soccorritori una volta giunti sul posto. Con loro, anche pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

La persona in moto con Nappi è stata trasportata in ospedale, con escoriazioni e contusioni. Le sue condizioni non destano le preoccupazioni dei sanitari che l'hanno in cura.