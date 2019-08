Incidente in scooter, muore dopo tre giorni d'agonia 22enne di Monterusciello

E' deceduto Vincenzo Cuccurullo, il 22enne di Monterusciello vittima, nella serata di sabato 17 agosto, di un grave incidente stradale avvenuto a Pozzuoli. Il giovane era a bordo del proprio scooter quando, cadendo, ha battuto violentemente la testa. Le sue condizioni erano critiche già dal primo momento. Nella serata di ieri, martedì 20 agosto, è arrivata la drammatica notizia: Vincenzo era ricoverato nell'ospedale di Pozzuoli.

Con un ultimo gesto di grande amore i genitori hanno deciso la donazione degli organi del giovane. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dagli amici sui social network in questo terribile momento: "Tu non dovevi morire, non potevi lasciarci così. Sarai per sempre vivo nel mio cuore", si legge in uno di questi.