Incidente sul viadotto: muore un vigilante 22enne

Aveva 22 anni ed era di Torre del Greco il vigilante morto a Castel di Sangro nel corso di un incidente nella notte. Si tratta di Vincenzo Casaburi, giovane di origine corallina e che lavorava a Campobasso. Il 22enne era a bordo di un'auto di servizio quando ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi lungo la strada statale 652. Percorrendo il viadotto è andato a sbattere contro il guardrail che ha sventrato la vettura proprio all'altezza del guidatore.

I soccorsi

Per lui non c'è stato niente da fare e sono stati inutili i soccorsi dei medici del 118. Per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro mortale su cui stanno indagando i militari.