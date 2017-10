Incidente stradale sulla Sorrentina, muore lo chef Vincenzo Amabile

Tragedia, intorno alle 14 di ieri, a Castellammare di Stabia: Vincenzo Amabile, chef di 49 anni, ha perso la vita in un incidente stradale.

Amabile si stava recando sul luogo di lavoro quando la moto sulla quale viaggiava è stata colpita da un Suv che si stava immettendo in carreggiata, sulla Statale Sorrentina. Inutili i soccorsi: il 49enne è stato prima portato al San Leonardo di Castellammare in gravissime condizioni, poi al Cardarelli di Napoli dove ha perso la vita alcune ore dopo.

Sposato e padre di tre figli (19, 14 e 7 anni) era uno chef molto stimato, una persona definita solare e piena di vita da chi lo conosceva. Di Castellammare di Stabia, si era trasferito con la famiglia a Vico Equense, dove lavorava. Avrebbe compiuto 50 anni il prossimo dicembre.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. Il pubblico ministero di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia della salma, che solo successivamente sarà a disposizione dei familiari per le esequie. Tantissimi i messaggi vicinanza ai familiari lasciati sui social: "Voglio pensare - scrive una donna - che averti visto ieri mattina non è stato casuale, ma che abbia avuto la possibilità di poterti parlare non sapendo che sarebbe stata I'ultima volta".