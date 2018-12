Villaricca, si accascia per un malore: 26enne muore schiacciato da un'automobile

Un ragazzo, di cittadinanza guineana, è morto in seguito a un incidente avvenuto nella notte a Villaricca. Secondo quanto riportato da Teleclub, il 26enne si sarebbe improvvisamente accasciato nei pressi della rotonda tra Villaricca e Qualiano. A quel punto sarebbe sopraggiunta un'automobile che ha schiacciato il cranio dell'uomo. L'automobilista non si sarebbe fermato per prestare soccorso e sono in corso verifiche da parte dei Carabinieri di Marano per risalire, attraverso le immagini del circuito di videosorveglianza, all'identità dell'automobilista pirata.



Il 26enne è deceduto sul colpo, inutile l'intervento del 118.