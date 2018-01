Tragico incidente stradale in scooter, muore 50enne

Un grave incidente stradale, avvenuto questa mattina in via Terracina, ha spento la vita di un 50enne. L'uomo era in sella al proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura proveniente dal senso opposto, rovinando sull'asfalto.

Per il centauro non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento sul posto del 118.

Indagini in corso sulle responsabilià del tragico incidente.