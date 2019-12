Tragico incidente stradale: muore centauro

Incidente stradale a Pozzuoli in via Solfatara, nei pressi del parco Di Bonito, che ha visto coinvolto un centauro. Il 51enne Ciro Lomaistro, dirigente di polizia, ha perso la vita per le ferite riportate in seguito alla caduta sull'asfalto dal suo scooter.

Sul posto ci sono i vigili urbani per i rilievi. Traffico in tilt in tutta la zona.

"A causa di un incidente mortale all'altezza del parco Di Bonito, attualmente il traffico cittadino è totalmente paralizzato. Vi invito a percorrere strade alternative, evitando via Solfatara, per consentire alle forze dell'ordine di poter effettuare tutti i rilievi del caso", è la nota diffusa dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

"Ci sono cose che non vorresti mai sentire. Purtroppo, a causa di un tragico incidente stradale nei pressi di Pozzuoli, ha perso la vita un nostro collega. Un uomo di grandi valori umani, un amico di tutti, dotato di grande senso dello Stato. Una persona buona di quelle che raramente trovi in giro. Buon viaggio Ciro Lomaistro", è il ricordo dei colleghi sui social.