Tragedia a Castellammare: auto si ribalta, il conducente muore sul colpo

Tragico incidente a Castellammare di Stabia. Come riporta IlMeridianoNews, un uomo si è ribaltato a bordo della sua Lancia Musa in via Fontanelle ed è deceduto subito dopo l’impatto.

L'auto è andata completamente distrutta. Inutile la corsa dei medici del 118 che, giunti sul posto, ne hanno accertato il decesso.