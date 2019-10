Ancora un incidente mortale in via Diocleziano: muore centauro 32enne

Un incidente mortale è avvenuto ieri, durante la notte, a Fuorigrotta. In via Diocleziano ha perso la vita un 32enne centauro, Giuseppe Graniero, studente universitario originario di Avellino. Il giovane è stato sbalzato dalla moto dopo l'impatto con un'automobile. Sul posto la polizia municipale, che ha provveduto a effettuare i rilievi per meglio comprendere la dinamica, e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato d'urgenza il 32enne all'ospedale San Paolo di via Terracina. Il giovane, però, è arrivato senza vita in ospedale, per i traumi riportati.

Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto in via Diocleziano, un asse viario ritenuto assai pericoloso dai residenti. L'ultimo incidente fu registrato ad agosto, quando un'anziana venne travolta da uno scooter, mentre attraversava sulle strisce pedonali.