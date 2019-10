Tragedia stradale nella notte, giovane centauro contro un'auto: morto sul colpo

Una tragedia ha scosso la scorsa notte le città di San Sebastiano al Vesuvio e di Cercola.

Un cercolese di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via della Libertà, a San Sebastiano.

Il giovane guidava uno scooter quando, per cause non ancora note, si è scontrato con la vettura condotta da un altro ragazzo. Il 20enne ha perso la vita sul colpo.

Sulla vicenda sono in corso indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La salma della vittima verrà sottoposta ad autopsia presso il Secondo Policlinico di Napoli.