Scontro tra scooter e camion a Roma: muore 43enne napoletano

Tragedia a pochi metri da piazza della Repubblica a Roma alle 8 del mattino del 31 dicembre. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, un autocarro del servizio giardini e uno scooter Sh125. Secondo quanto si apprende, la vittima dell'incidente, che guidava lo scooter, era originaria di Napoli. Il 43enne è morto sul colpo, vani i soccorsi per salvargli la vita del 118 accorso sul posto.

Incidente mortale

Lo scooter si stava immettendo su via Cernaia quando è avvenuto l'incidente. Sono in corso accertamenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale e le eventuali responsabilità, come riporta RomaToday.