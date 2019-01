Tragedia in via Campana, un morto in un incidente stradale

Incidente stradale, intorno alle 8.30 in via Campana. Un uomo, che viaggiava su uno scooter è caduto sul'asfalto, per cause ancora da accertare, perdendo tragicamente la vita. La notizia è riportata da Terranostranews.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118, per l'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, non c'era più nulla da fare. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente stradale.