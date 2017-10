Incidente stradale in scooter: muore 59enne

Incidente mortale sull'Appia, intorno alle ore 23.00 del 30 settembre a Carinola in provincia di Caserta. Umberto Mese, 59 anni, residente a Portici stava viaggiando in scooter in compagnia della moglie, quando si è scontrato, per ragioni ancora da accertare con un'automobile. A dare la notizia EdizioniCaserta.

L'intervento del 118 sul luogo dell'incidente non è servito ad evitare il decesso dell'uomo. La moglie, 58enne, è stata trasportata presso l’ospedale di Sessa Aurunca in condizioni molto gravi. Sul caso indagano i carabinieri.