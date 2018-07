Travolto in bici, muore in ospedale l'87enne investito da un'auto

Non ce l'ha fatta Giovanni Liguori, 87enne travolto quindi giorni fa a Frattaminore, mentre percorreva via Sacco e Vanzetti in bicicletta.

L'uomo, travolto da una 43enne, è stato trasportato in ospedale a Frattamaggiore, per poi venire trasferito al Cardarelli, per la gravita delle ferite riportate nello schianto stradale.

Disposta l'autopsia sul corpo di Giovanni Liguori. Sul caso indaga la polizia. Auto e bicicletta sono state sequestrate.

Oggi i funerali dello sfortunato 87enne nella sua Frattaminore.