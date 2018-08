Tir si ribalta in autostrada: morto conducente

Non c'è stato scampo per il conducente di un tir ribaltatosi lungo la autostrada A1. È morto stanotte, intorno all'una, un autotrasportare di 49 anni di Sant'Antonio Abate poco dopo lo svincolo Caserta-Salerno in direzione Napoli. L'uomo è rimasto schiacciato all'interno della cabina del guidatore.

È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e poi i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del guidatore. Ferito anche un 33enne che è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti creano un chilometro di coda. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Ad indagare sono gli agenti della stradale.

