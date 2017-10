Schianto in tangenziale, muore centauro di 27 anni

Schianto in moto per un 27enne all'altezza delle uscite tra Agnano e Pozzuoli. Il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, ma le ferite riportate dal 27enne, originario di Campobasso, nell'incidente, erano troppo gravi.

Traffico in tilt in tangenziale sul tratto interessato dal sinistro stradale. La polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.