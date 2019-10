Tragedia sulla statale vesuviana, muore un centauro

Tragedia in mattinata sulla statale 268 - Paesi Vesuviani, tra le uscite di Terzigno e Boscoreale: un grave incidente ha interessato un motoveicolo. Il centauro alla guida sarebbe deceduto sul colpo, anche se non si esclude che l'uomo sia rimasto vittima di un malore già prima dell'impatto. La circolazione sulla statale è interrotta, il traffico - secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano - è in tilt.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Torre Annunziata e la polizia municipale di Terzigno.