Incidente stradale nella notte: muore un 43enne

Grave incidente stradale nella notte nei pressi dell'Auchan di Giuliano. Pietro Fiorillo, 43 anni, libero professionista, nato Milano, ma residente da anni per lavoro a Giugliano, è deceduto dopo aver perso il controllo del proprio scooter, per cause ancora da accertare.

L'uomo è morto sul colpo per le ferite riportate. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. Disposta l'autopsia nell'ospeda­le “San Giuliano”.