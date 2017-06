Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio in via Giovanni Pascoli a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna.

Un 24enne si è scontrato mentre era in sella al proprio scooter con una automobile.

Per il giovane non c'è stato niente da fare, le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi per salvarlo, come riporta IlMeridianonews.