Incidente stradale in scooter, Catello non ce l'ha fatta: fatali le ferite riportate

E' morto Catello Donnarumma, il 26enne di Vico Equense, che martedì scorso era stato vittima di un incidente, avvenuto in via Raffaele Bosco, mentre si trovava in sella al proprio scooter.

Il giovane era stato ricoverato d'urgenza prima al nosocomio di Vico Equense e poi al Loreto Mare per i traumi riportati nell'incidente, dopo essersi scontrato con una Fiat Panda, guidata da un uomo della provincia di Avellino.

Tanti i messaggi di cordoglio per lo sfortunato 26enne: "Alzo gli occhi al cielo e penso a te, mi rimarrà ogni istante della tua presenza. Continua a proteggerci dall'alto fratello mio. Ciao Catello rimarrai sempre qui", scrive Luigi sulla bacheca di Catello.