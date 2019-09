Incidente stradale, scontro con un minibus: muore 62enne

Tragico incidente stradale in una stradina situata all'altezza delle Terme di Agnano. Un 62enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'automobile e ha urtato un muretto, per poi scontrarsi un minibus, intorno alle 3 del mattino, perdendo la vita.

Vani i soccorsi giunti sul posto del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Disposta l'autopsia per accertare se l'uomo sia stato colpito da un malore prima dell'incidente mortale.