Tragedia sull'Asse Mediano, muore travolto da un camion

E’ morto l’uomo investito da un camion oggi pomeriggio sull’asse mediano, all'altezza di Giugliano in Campania. Salvatore Giaccio è stato travolto dal mezzo pesante, dopo essere sceso dalla propria automobile per verificare un guasto alla vettura. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate nell'incidente stradale, come riporta Il Meridianonews.

Traffico in tilt per molti minuti.