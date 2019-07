Tragico incidente stradale, la vittima aveva 18 anni

E' Salvatore Galiero, 18 anni, il giovane rimasto ucciso in un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Marano di Napoli, in via San Rocco.

Il giovane viaggiava in scooter, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una automobile. Galiero è caduto sull'asfalto, in condizioni gravi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma durante il trasporto in ospedale il cuore di Salvatore ha smesso di battere. Lievemente ferita la conducente dell'automobile.

Il traffico è rimasto paralizzato per molto tempo nella zona.