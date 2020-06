Tragico incidente stradale, muore 15enne: ferito l'amico

Non ce l'ha fatta il 15enne che ha avuto un incidente stradale tra via Merolla e corso Europa a Marano di Napoli.

Il giovane viaggiava su uno scooter con un amico, quando è avvenuto l'incidente. E' stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non era ormai troppo tardi per salvargli la vita. Ferito ad una gamba l'amico.

Sul posto sono accorsi vigili e carabinieri, oltre ovviamente al 118.