Morto in un incidente stradale, Ischia in lutto per Francesco Taliercio: "Piangiamo un'altra vittima"

"Nelle ore immediatamente successive all'incidente in cui ha perso la vita Francesco Taliercio, arriva il cordoglio del preside del Mattei Antonio Siciliano: "Un destino crudele ha stroncato la vita di Francesco, alunno del quarto anno del corso di informatica, ragazzo curioso della vita, intelligente e sensibile il Mattei piange un'altra vittima della strada". E' il cordoglio del Mattei per il 16enne deceduto nell'incidente avvenuto nella notte ad Ischia, in località Sant’Alessandro, sulla strada statale 270 tra Ischia e Casamicciola.

Dinamica incidente

Il forte impatto tra una Fiat Panda e uno scooter ha causato la morte di Francesco Taliercio, che viaggiava in scooter. Il conducente dell'auto è stato successivamente arrestato dai Carabinieri diretti dal capitano Angelo Mitrione, con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo sarebbe risultato positivo all'alcool test.

Cordoglio

"Sono vicino alla famiglia del giovane Francesco Taliercio di Lacco Ameno. Un dolore insostenibile, una morte inaccettabile", è il commento sulla vicenda di Fulvio Martusciello di Forza Italia.