Auto contro scooter a Poggiomarino, morto un motociclista

Incidente mortale sulle strade di Poggiomarino. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, un'automobile e uno scooter si sono scontrati questo pomeriggio sul ponte di via Ceraso, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, poi sopraggiunti sul posto.

A perdere la vita è stato il conducente dello scooter, del quale non sono note le generalità. Sostanzialmente inutile l'intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare la morte.