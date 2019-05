Incidente sul Ponte Copin: morto un uomo

Un brutto incidente si è verificato pochi minuti fa a Pozzuoli lungo la bretella di collegamento tra Arco Felice e la Solfatara, conosciuta come “Ponte Copin”. Un uomo è morto dopo essersi schiantato con la sua auto lungo la strada contro un camper che viaggiava in direzione opposta. L'incidente è avvenuto nei pressi del distributore di benzina appena realizzato lungo la strada. L'uomo era a bordo della sua Fiat Grande Punto da solo mentre sul camper c'era un'intera famiglia.

La vittima

La vittima è morta sul colpo ma non si conoscono ancora le sue generalità. Le tre persone a bordo del camper sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui sono chiamate a indagare le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli. A loro sono affidate le indagini. Insieme a loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fuorigrotta. La notizia è stata data da cronaca flegrea.