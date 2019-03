Schianto in scooter, non ce la fa il noto imprenditore stabiese. "Eri l'amico di tutti"

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì è costato la vita a un imprenditore stabiese, Pasquale Alfano, 50enne titolare di un noto locale di Castellammare di Stabia. L'uomo era ieri alla guida del suo scooter in via Petraro a Santa Maria la Carità quando, come riporta StabiaChannel, ha impattato contro un'automobile guidata da una ragazza. Le sue condizioni, fin dal principio gravissime, sono peggiorate e l'uomo è deceduto nella notte all'ospedale Cardarelli di Napoli. Indagano ora i carabinieri di Castellammare, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che presidiano l'incrocio dove è avvenuto l'incidente.



La ragazza rischierebbe l'imputazione per omicidio stradale. Alfano era noto e amato in città. In questi minuti, sui social networks, centinaia di persone lo ricordano così: "Sempre sorridente, ottimo padre e marito". "A Castellammare eri l'amico di tutti", scrive una conoscente.