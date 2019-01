Incidente stradale, muore 41enne: il nome della vittima

E' stata resa nota l'identità dell'uomo morto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina presto in via Campana, all'altezza di Quarto. Si tratta di un 41enne di Villaricca, Vincenzo Pariota, operaio in una ditta di Quarto, padre di due bambini.

Prima di cadere rovinosamente su un new jersey di cemento, perdendo la vita sul colpo, Pariota si sarebbe scontrato con un cliclista 46enne, per ragioni ancora da accertare.

Disposta l'autopsia al II Policlinico di Napoli. Il ciclista è stato medicato all'ospedale di Pozzuoli e dimesso con otto giorni di prognosi.

Sul caso indagano i carabinieri di Quarto.