Operaio napoletano travolto e ucciso da un'auto: 44enne arrestato per omicidio stradale

I Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto l’automobilista che, nel primo pomeriggio di oggi, a Scampitella, in via Città di Contra, ha travolto e ucciso un operaio 50enne di Ercolano, impegnato in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica, come spiega AvellinoToday.

Dopo l’impatto, il SUV si è ribaltato ed il conducente si è dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino nella sua abitazione di Scampitella. Condotto in caserma e sottoposto agli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento il 44enne è stato tratto in arresto, ritenuto responsabile del reato di “Omicidio stradale”.