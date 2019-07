Incidente ad Arezzo: muore 16enne napoletano

Non ce l'ha fatta il 16enne, Nunzio Gallo morto a seguito di un incidente in moto a Memmenano in provincia di Arezzo. Il giovane, originario di Torre Annunziata, viveva lì con la famiglia da qualche anno. È rimasto vittima di uno scontro frontale con un'auto.

L'impatto, avvenuto in una curva, gli è stato letale. Inutile l'arrivo sul posto dell'ambulanza. Il giovane avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando le forze dell'ordine. Dolore anche nella sua città d'origine dove in molti conoscevano i suoi familiari.